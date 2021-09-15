Победителем акции “Миллион призов” сможет стать каждый шестой участник онлайн-голосования

19 сентября вся страны будет выбирать депутатов Госдумы. Вместо посещения избирательных участков москвичи могут проголосовать онлайн. Выборы по системе дистанционного электронного голосования пройдут в столичном регионе с 17 по 19 сентября. Такой метод особенно актуален в период пандемии коронавируса.

Предпочтение ДЭГ отдают медики и технические специалисты, которые заявляют о высокой надежности электронной системы. Впрочем, жителям Москвы нужно поспешить с подачей заявки на участие в онлайн-выборах – осталось меньше суток. Заявить о свое желании можно через портал mos.ru или в мобильных приложениях “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”. Заявку нужно отправить до 23:59 13 сентября.

Среди участников ДЭГ в рамках акции “Миллион призов – #ВыбираемВместе” определят 250 тысяч победителей. Как сообщает АИФ, на приз может рассчитывать каждый шестой онлайн-избиратель. Отмечается. что в дистанционных выборах будут участвовать около полутора миллионов москвичей.

С инициативой о проведении акции “Миллион призов” выступили московские предприниматели. Они уверены, что эта программа простимулирует граждан голосовать дистанционно. Вице-президент МТПП Владимир Мохте считает акцию удобной, безопасной, выгодной и интересной.

Участники ДЭГ смогут выиграть квартиры в Москве, автомобили и сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их можно потратить на покупку продуктов, одежды, лекарств, украшений, цветов, детских товаров. Призовыми баллами можно расплатиться в ресторанах, учреждениях культуры, детских развлекательных центрах. Также выигрыш можно направить на благотворительность.