 

США вывезли из Сирии в Ирак 70 цистерн с нефтью

15.09.2021, 7:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканские военнослужащие вывезли во вторник из подконтрольных им районов на северо-востоке Сирии не менее 70 цистерн с сирийской нефтью, сообщили СМИ.

Как передает телестанция «Аль-Манар», колонна нефтевозов под усиленной охраной проследовала в Ирак через контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид». По сообщению телестанции, нефть была вывезена с месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые находятся в руках американских военных и бойцов курдских формирований «Силы демократической Сирии». По сведениям местных источников, в Ирак вылетели также несколько вертолетов США с солдатами и офицерами, чей срок службы подошел к концу, передает ТАСС.

В понедельник на сирийскую территорию из Ирака прибыла колонна 45 грузовиков, которые доставили боеприпасы, военно-техническое оборудование и холодильные камеры с запасами продовольствия. Колонна направилась в сторону Эль-Маликии, в окрестностях которой в Харраб-эль-Джейре находится крупная военная база США.

Напомним, агентство SANA сообщало, что американские военнослужащие перевезли 40 сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в сирийском Эш-Шаддади (провинция Хасеке на северо-востоке Сирии).



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