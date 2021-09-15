 

Рубль показал нейтральную динамику к доллару и евро

15.09.2021, 7:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс рубля в начале утренних торгов показывает нейтральную динамику к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» торгуется на уровне закрытия вчерашнего дня возле отметки 72,9 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 86,08 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,6%, до 74,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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