КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
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КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты, сообщила береговая охрана Японии.
Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут, передает ТАСС.
Первый пуск был произведен в 12.38 (06.38 мск). Японская береговая охрана сообщила, что упала ракета за пределами исключительной экономической зоны Японии. Управление безопасности на море Японии сообщило, что второй пуск произвели в 12.43 (06.43 мск). Место падения второй ракеты пока неизвестно, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.
Министерство обороны в свою очередь также подтвердило факт ракетного пуска, отметив, что занимается сбором и анализом соответствующей информации.
В понедельник КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности.
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