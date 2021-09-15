КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты, сообщила береговая охрана Японии.

Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут, передает ТАСС.

Первый пуск был произведен в 12.38 (06.38 мск). Японская береговая охрана сообщила, что упала ракета за пределами исключительной экономической зоны Японии. Управление безопасности на море Японии сообщило, что второй пуск произвели в 12.43 (06.43 мск). Место падения второй ракеты пока неизвестно, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Министерство обороны в свою очередь также подтвердило факт ракетного пуска, отметив, что занимается сбором и анализом соответствующей информации.

В понедельник КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности.