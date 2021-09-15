CGTN – пандемия показала Гавайям все плюсы и минусы жизни без туристов

Введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на путешествия вызвали шок на Гавайях, поскольку местная экономика традиционно была почти полностью ориентирована на туризм. Сейчас ограничительные меры постепенно смягчаются. Но многие местные жители задаются вопросом, что же их может ждать в будущем, если рассчитывать лишь на туризм уже не получается, передаёт CGTN.

Благодаря прекрасной погоде в любое время года Гавайи постоянно притягивают посетителей, круглый год. В 2019 году на остров ежедневно приезжало в среднем 30 тысяч человек. Однако из-за локдаунов во время пандемии коронавируса весной прошлого года это количество упало до 500 человек и менее, давая возможность коренным жителям Гавайев впервые увидеть, как выглядит этот остров без туристов.

САМНЕР ЛА КРУА, почётный профессор экономики Гавайского университета: Многие вещи людям понравились: здесь было намного меньше народа, вода в близлежащих океанах и заливах стала менее загрязнённой, мы заметили, что возвращается больше рыбы. Наши пешеходные тропы были менее людными, и уличное движение заметно сократилось. Конечно, это связано с тем, что для нашей ведущей отрасли — туризма — наступили тяжёлые времена.

Местные жители наконец увидели истинную красоту своего острова без толп посетителей.

Но взамен они получили рекордно высокий уровень безработицы, который составлял весной 2020 года почти 22 процента. Гавайи ощутили мощное экономическое давление, стимулирующее их открыться лучше раньше, чем позже, — такой шаг понравился одним в сфере услуг, но расстроил других.

КУУЛЕЙ ПЕРРЕЙРА, местная жительница: По моему опыту, правительство здесь редко когда-либо ставило вопросы о здоровье и благополучии людей, резидентов и коренных жителей выше туризма и выше экономической выгоды от туризма. И поэтому меня не удивляет, что даже во время этой глобальной пандемии мысли об этом пришли с запозданием.

Последовательно развиваясь на протяжении десятилетий, туристическая отрасль на Гавайях выросла до объёма 18 миллиардов долларов, что составляет почти 20 процентов от всего ВВП. Однако пандемия коронавируса заставляет это островное государство пересмотреть свой подход к тому, что уже стало неотъемлемой частью его экономики.

САМНЕР ЛА КРУА: За последние 30 лет Гавайи фактически диверсифицировались от туризма, его доля в нашей экономике в целом постепенно снижается. Но такие моменты, как пандемия, когда мы внезапно сталкиваемся с кризисом, показывают, насколько мы всё ещё зависим от туризма. Также уже звучали призывы диверсифицировать экономику.

Коронавирусная пандемия показала, насколько Гавайи зависят от туризма. При этом многие местные жители были вынуждены искать альтернативные способы заработка. И некоторые уже задаются вопросом, а смогут ли они избежать возвращения в те времена, когда туристическая отрасль была перегружена?

Эдиз Тиянсан, CGTN, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2021 года.