 

Первый круг турнира WTA в Словении одолела одна украинка из трех

15.09.2021, 7:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Калинина в двух сетах обыграла Сару Эррани из Италии – 7:6, 6:2.

Во втором круге (1/8 финала) 64-я ракетка мира Ангелина Калинина сыграет с сеяной пятой Тамарой Зиданшек (34-я в рейтинге WTA) из Словении.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с турнира в Портороже, проигрывая 6:7, 1:4 итальянке Жасмин Паолини.

Еще одна украинка, Катарина Завацкая, не смогла победить Кэти Бултер из Великобритании, уступив ей со счетом 5:7, 3:6.

Контекст:

Теннисный турнир Zavarovalnica Sava Portoroz проходит на хардовом покрытии в Словении с 13-го по 19 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $235 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»

31.03 / “Не вареники”. Клопотенко назвал блюда, аутентичные для украинской кухни, которые нужно популяризировать

25.01 / Делиев: Радость и смысл жизни дает семья

29.08 / В состав экипажа МКС впервые надолго войдёт темнокожая американка

16.07 / Эксперты выяснили, какое питание помогает лечить рак

01.05 / С бомбой уже не только Россия — в США призывают к пересмотру стратегии ядерного сдерживания

09.01 / Премьер Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России

09.12 / На сессии Харьковского горсовета заявили, что Кернес не должен повторно принимать присягу

28.01 / Снегопад в Украине: в нескольких областях ограничили движение транспорта, под Одессой и Николаевом многокилометровые пробки

06.07 / В Эстонии перезревает клубника. В отсутствие украинских сезонных рабочих к уборке планируют привлечь заключенных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика