 

14 сентября боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

15.09.2021, 7:24, Новости дня
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“14 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. […] В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (з автоматических станковых гранатометов), Шумы (из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм) и дважды – в районе Нью-Йорка (из станковых противотанковых гранатометов).

“На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в пресс-центре.

Утром 15 сентября обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/223274896441592/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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