Солнечная буря может оставить без Интернета

В случае, если солнечная буря ударит по Земле, то все кабели, в том числе подводные, по которым идет подключение к Интернету, могут пострадать, считают эксперты.

По мнению группы ученых из Калифорнийского университета (США), солнечная буря может поставить под угрозу интернет-соединение во всем мире.

Ученые отмечают, что мощный выброс корональной массы Солнца может спровоцировать волну излучения, которая полностью уничтожит сеть GPS. Солнечная буря также повредит подводные кабели, которые соединяют континенты и являются главными для работы Интернета.

Ситуация приведет к значительной потере связи, так как сразу несколько стран будут изолированы и отключены от глобальных источников данных.

– Наша инфраструктура не готова к крупномасштабному солнечному удару. У нас очень ограниченное понимание того, каким может быть ущерб, – предупреждают авторы исследования.

В первую очередь пострадают подводные кабели, которые пересекают Тихий океан и Атлантику, так как они находятся в более высоких широтах. Кабели в Азии пострадают меньше из-за того, что они менее открыты.

Местные и региональные интернет-инфраструктуры не пострадают, так как они используют оптическое волокно, которое почти невосприимчиво к геомагнитным токам.

До настоящего времени было зарегистрировано пока несколько случаев солнечных бурь с заметными последствиями. Одна из таких произошла в 1859 году и получила название Carrington Event. Солнечная вспышка заставила вращаться стрелки компасов, а северное сияние можно было увидеть даже из Колумбии.

Еще один случай произошел в 1989 году. Солнечная буря была меньшей по силе, однако ей удалось разрушить гидроэлектростанцию Квебека, а в некоторых районах Канады произошло девятичасовое отключение электроэнергии.