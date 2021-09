Ученые рассказали, когда может начаться новая пандемия

Исследователи из США проанализировали статистику крупных вспышек вирусных заболеваний по всему миру за последние 400 лет и пришли к выводу, что события, подобные пандемии COVID-19, могут оказаться не такими редкими, как нам кажется.

Подобная пандемия статистически вероятна в ближайшие 59 лет, а пандемия масштабов эпидемии испанского гриппа, скорее всего, произойдет на временном промежутке в 400 лет. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Дьюкского университета исследовали данные о крупных вспышках вирусных заболеваний за последние 400 лет, чтобы оценить частоту этих событий и вероятность их повторения. Они пришли к выводу, что вероятность пандемии, подобной COVID-19, ежегодно составляет около 2%. Таким образом, для человека, родившегося в 2000 году, к настоящему времени она составляет около 38%, и продолжает расти с течением времени.

– Самый важный вывод нашей работы заключается в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 или испанский грипп, на самом деле достаточно вероятны, — говорит соавтор исследования Уильям Пэн. — Понимание того, что пандемии не так редки, должно повысить приоритет усилий по их предотвращению и контролю в будущем.

Ученые использовали новые статистические методы для оценки масштаба и частоты вспышек заболеваний, в том числе чумы, оспы, холеры, тифа и новых вирусов гриппа. Исследователи обнаружили значительные различия в скорости возникновения пандемий в прошлом и сейчас и определили закономерности, которые позволили описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба.

Самую смертоносную пандемию в современной истории вызвал испанский грипп. Болезнь унесла жизни более 30 млн человек в период с 1918 по 1920 год. В то время вероятность этого события составляла 0,3–1,9% в год. Таким образом, пандемия подобного масштаба со статистической точки зрения может произойти в течение 400 лет. Однако данные свидетельствуют о том, что риск вспышек заболеваний быстро растет и, вероятно, повысится в три раза за следующие несколько десятилетий. Учащению вспышек заболеваний могут способствовать рост населения, изменения в продовольственных системах, ухудшение состояния окружающей среды и более частые контакты между людьми и животными — переносчиками болезней.

Ученые считают, что пандемия, аналогичная по масштабу COVID-19, вероятна в течение 59 лет, а пандемия, способная уничтожить все человечество, — в течение 12 тыс. лет. При этом нельзя рассчитывать на отсрочки от пандемий, подобных COVID-19 и испанскому гриппу, так как эти события равновероятны в любой год в течение указанных периодов.