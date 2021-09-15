 

“Много людей вокруг болеет”: Путин заявил о готовности уйти на изоляцию из-за коронавируса

15.09.2021, 6:56, Разное
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В ходе общения с участниками Паралимпийских игр президент
отметил, что вокруг него много заболевших новой коронавирусной инфекцией, поэтому не
исключено, что самому главе государства тоже придется в какой-то момент уйти на
карантин.”Я думаю,
мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг”, – заявил Владимир Путин.

Однако его
пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность, заверив, что
Владимир Путин выразился образно. Изменений в его рабочем графике пока нет и
речи о добровольной изоляции в ближайшее время пока не идет.

Президент России также отметил, что благодаря заслугам мэра Москвы
Сергея Собянина власти города успешно находят баланс в непростых условиях пандемии.
Город продолжает активно развиваться, соответствующие структуры качественно
выполняют свою работу. Об этом Владимир Путин заявил на Дне города 11 сентября.

Что касается ситуации с коронавирусом в стране, за прошедшие
сутки выявлено 18 178 случаев заболевания новой инфекцией. Всего
за время пандемии в России заразились 7 158 248 человек.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от COVID-19
еще весной этого года. По словам президента, вакцину он перенес хорошо. Также
глава государства добавил, что не стал вакцинироваться публично в присутствии
прессы, так как посчитал, что эта процедура должна остаться вне объективов.



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