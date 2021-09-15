“Много людей вокруг болеет”: Путин заявил о готовности уйти на изоляцию из-за коронавируса

В ходе общения с участниками Паралимпийских игр президент

отметил, что вокруг него много заболевших новой коронавирусной инфекцией, поэтому не

исключено, что самому главе государства тоже придется в какой-то момент уйти на

карантин.”Я думаю,

мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг”, – заявил Владимир Путин.

Однако его

пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность, заверив, что

Владимир Путин выразился образно. Изменений в его рабочем графике пока нет и

речи о добровольной изоляции в ближайшее время пока не идет.

Президент России также отметил, что благодаря заслугам мэра Москвы

Сергея Собянина власти города успешно находят баланс в непростых условиях пандемии.

Город продолжает активно развиваться, соответствующие структуры качественно

выполняют свою работу. Об этом Владимир Путин заявил на Дне города 11 сентября.

Что касается ситуации с коронавирусом в стране, за прошедшие

сутки выявлено 18 178 случаев заболевания новой инфекцией. Всего

за время пандемии в России заразились 7 158 248 человек.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от COVID-19

еще весной этого года. По словам президента, вакцину он перенес хорошо. Также

глава государства добавил, что не стал вакцинироваться публично в присутствии

прессы, так как посчитал, что эта процедура должна остаться вне объективов.