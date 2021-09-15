Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане

Нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости».

«К январю 2021 года «Талибан» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.