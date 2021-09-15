 

Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане

15.09.2021, 6:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости».

«К январю 2021 года «Талибан» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Число жертв коронавируса в США превысило 150 тыс. человек

10.12 / В Индии в крови пациентов с неизвестной болезнью обнаружили свинец и никель

12.11 / Американка убила детей после просмотра фильма о торговле органами

24.08 / Глава Минтруда подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии

15.09 / В Эстонии оспорили закрытие последней русской школы в городе Кейла

19.10 / ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковского областного территориального избиркома

10.10 / ОМОН помешал сторонникам Фургала установить палатки в центре Хабаровска

08.03 / Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления

01.10 / Велосипедисты против пешеходов – улицы Парижа погрузились в «полнейший хаос»

22.05 / Манижа перед финалом «Евровидения» заявила о гордости петь по-русски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика