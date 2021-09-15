 

Мнение: Оборона Порт-Артура. Часть №1

15.09.2021, 6:12, Разное
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Военные историки Федор Лисицын и Алексей Исаев запустили новый отличный исторический цикл посвященный истории русско-японской войны и обороны Порт-Артура.

В школьные годы книга Степанова "Порт-Артур" произвела сильное впечатление. Как и в "Цусиме" Новикова-Прибоя, красной нитью через книгу проходила мысль, что героизм солдат и офицеров (отличные образы адмирала Макарова и генерала Кондратенко в "Порт-Артуре"), не принес желаемого результата в силу просчетов и некомпетентности командования и банального невезения. Как с тем самым злополучным попаданием снаряда в мостик "Цесаревича" убившим адмирала Витгефта. А ведь прорвись эскадра в полном составе во Владивосток (а к этому моменту шансы на это были более чем весомыми),стратегическая обстановка на дальневосточном ТВД была бы совсем иной. Но конечно, дело было не только в невезении. В любом случае, Порт-Артур оказался крепким орешком, за который японцы заплатили большой кровью в ходе многочисленных штурмов.

Источник: Colonel Cassad



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