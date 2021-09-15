В Москве привились от коронавируса пять миллионов человек

По словам Раковой, в Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов человек. При этом пенсионеры менее активно делают прививку. Это вызывает опасения, отметила заммэра.

Она сообщила, что из общего количества вакцинированных лишь 22% – люди старше 60 лет. “И от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало”, – рассказала Ракова.

Кстати, летом благодаря вакцинации удалось избежать масштабного распространения коронавирусной инфекции в столице. Четвертая волна, по словам экспертов, ожидается этой осенью, поэтому всем, особенно пенсионерам, рекомендовано прививаться.

Пройти вакцинацию можно как в московских медучреждениях, так и павильонах “Здоровая Москва”, торговых центрах, флагманских многофункциональных центрах “Мои документы”. На данный момент в России есть четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса – “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.

Напомним, в прошлом году осенняя волна пандемии коронавируса началась в конце сентября. Каждый день в Москве фиксировали в среднем шесть-семь тысяч зараженных.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как в Москве принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений в условиях коронавируса. По словам мэра столицы, главный фактор при принятии таких решений – график заболеваемости ковидом.