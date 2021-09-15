 

День священномученика Маманта: что нельзя делать 15 сентября

15.09.2021, 6:04, Разное
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Сегодня православные россияне вспоминают священномученика Маманта и его родителей – Федота и Руфину. На Руси Маманта почитали как покровителя коз и овец, поэтому для верующих фермеров и скотоводов это особый день.

Святой Мамант родился в Пафлагонии, которая была регионом Византийской империи, а ныне является частью территории современной Турции. Родители мальчика были христианами, за что их заключили в темницу. Там вскоре умер его отец, а после скончалась и мать, а заботу о ребёнке взяла на себя состоятельная женщина Амия.

Будучи вдовой, Амия воспитала Маманта в христианской вере и традициях и дала ему хорошее образование. Юноша освоил и отточил искусство красивой речи и языка. Он много общался со сверстниками и благодаря своим навыкам смог вызвать у них интерес к вере: многие из них позже приняли христианство.

Вскоре Мамант стал весьма знаменитым и молва о его проповедях донеслась до византийских властей. Чиновники пришли в негодование из-за его деятельности и доставили его к императору Аврелиану. Правитель пытался заставить юношу принять язычество, а когда тот отказался – подверг его пыткам; а немногим позже Маманта и вовсе приговорили к смерти.

Согласно христианскому преданию, священномученика чудом спас ангел, который унёс его на гору в пустыне. Там Мамант основал церковь, где жил в постах, молитвах и воздержании, а также пас коз и овец, чьим молоком питался. По легенде, когда Мамант читал проповеди, вокруг него собирались животные и внимательно слушали речи. Возможно, именно поэтому его считают покровителем коз и овец.

15 сентября, в день священномученика Мамонта у крестьян было принято проводить уборку в загонах для животных и окуривать их, отгоняя злые силы. Считается, что в этот день нельзя выгонять коз и овец со двора, иначе земледельцу грозят болезни и другие несчастья.



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