В Киеве предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам

Российским политикам, которые поддержали возврат Крыма Украине, важно предоставить украинское гражданство, считает депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Вятрович сообщил изданию «Обозреватель», что «нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины». «Всех, кто поддержал «Крымскую платформу», необходимо защищать. Это новый формат, и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников «Крымской платформы» арестовывали, задерживали», – сообщил Вятрович.

Некоторые российские политики не разделяют итогов референдума 2014 года, в результате которого более 96% участников высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

Так, в декабре 2014 года один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам».

В этом году депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией.

Ранее украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. Видео с коммунистом появилось некоторое время назад в Telegram. «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – сообщил депутат, передает Рен ТВ.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий».

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение статуса Крыма в ходе встречи Путина и Зеленского невозможно.