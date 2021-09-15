 

Напавшего на школу в Казани Галявиева этапировали из Москвы в Петербург

15.09.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИльназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, этапировали из московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.



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