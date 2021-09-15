 

Лондон запретил послу Китая входить в здание парламента Британии

15.09.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПарламент Великобритании запретил китайскому послу Чжэн Цзэгуану посещать здание законодательного органа из-за введенных Пекином санкций, сообщил спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Хойл заявил, что постоянно встречается с «послами со всего мира, чтобы установить прочные отношения между странами и парламентариями». Однако Хойл не считает, что Чжэн Цзэгуану «будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин», так как Китай ввел санкции против британских депутатов. 

«Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют», – приводит слова Хойла ТАСС.

Китайское посольство назвало решение парламентариев Великобритании «подлым» и «вызывающим презрение». По его мнению, депутаты «преследуют личную политическую выгоду», препятствуя «нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством». Принятое решение, как считает китайская сторона, «противоречит желаниям людей в обеих странах и вредит их интересам».

Напомним, отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет. В марте Китай ввел санкции против Великобритании из-за «лжи и дезинформации» по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



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