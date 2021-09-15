«Губернатор Беглов, зачем вы забрали игрушки у детей?»

Детские сады в Шушарах переполнены в два-три раза, их катастрофически не хватает, но городской голова уверен, что все хорошо.

Вход в детсад №49. Фото предоставлено родителями

«Планета счастья» для Беглова

Открытие в сентябре долгожданного детского сада № 49 в поселке Шушары обернулось скандалом. Губернатору города, решившему лично осмотреть только что сданный объект, районные чиновники показали великолепно подготовленный дом для приема детей, а малыши с мамами и папами спустя несколько дней пришли в тот, который есть на самом деле. Разница оказалась настолько очевидной, что родители обратились в Роспотребнадзор, администрацию президента РФ и Смольный.

Из обращения родителей к губернатору Беглову

«Александр Беглов, просим вернуть на место кроватки, шкафчики, столы и стулья, которые чудесным образом исчезли после вашего приезда с инспекцией в новый детский сад № 49 в Шушарах… И зачем вы забрали игрушки у детей, а если брали не вы, то куда они делись»? — написали родители градоначальнику на его странице в соцсети «ВКонтакте». — Все, что вы показывали на картинках, испарилось… Карета превратилась в тыкву».

Губернатор посетил дошкольное учреждение в Шушарах, открытия которого здесь ждали с 2017 года, в своей обычной манере: приехал в субботу, 28 августа, нигде и никак не афишируя это, избегая внимания журналистов и встреч с жителями. Быстро прошел по детскому саду, остался всем доволен и уехал. О визите Беглова стало известно из сообщений на официальном сайте петербургской администрации. Хорошие новости об отсутствии претензий к объекту иллюстрировали фотографии. На снимках жители увидели детский сад мечты: роскошное здание с бассейном и 18 (по подсчетам пресс-службы Смольного) игровыми и спортивными площадками, просторные двухкомнатные группы (игровая и спальня), рассчитанные на 30 детей каждая, красивые резные кроватки, столы и стульчики, море ярких игрушек. Родители и дети радовались, предвкушая встречу с детским садом, который неофициально называется «Планета счастья».

Александр Беглов проверяет новый детский садик в Шушарах. Кадры сайта администрации Петербурга

Детям там делать нечего

«Пришли мы в сад 1 сентября, — рассказывает Надежда Терентьева, мама одного из малышей. — Нас с детьми долго держали перед входом. Мы не понимали, почему нас не пускают внутрь. Оказалось, что наша группа «Фламинго» размещается в спальне у младшей группы «Колибри», а холл у них один на двоих. И мы ждали, пока «Колибри» зайдут, разденутся, передадут детей воспитателям, родители разойдутся и потом нас впустят. Холл маленький. Там стоит 12 шкафчиков для средней группы, 12 — для младшей. В шкафчик по два человека запихивают вещи. Пообещали, что потом подвезут недостающую мебель. Но чисто физически в это помещение втиснуть еще 12 шкафов невозможно: места нет. В холле есть один маленький диванчик, на котором не могут уместиться все малыши. Мы переодевали их на коленях. Но плюнули: ладно, садик новый, чего-то не довезли, довезут, сделают, все будет замечательно. Заходим в группу и видим: три стола и три выдвижные кровати по три секции. Девять мест в спальнях, а у нас тридцать с лишним детей. Где они будут спать? Стоя? Нас попросили забрать детей до сна. Комнаты пустые, на окнах не то что жалюзи, занавесок нет, на полу ни ковриков, ничего, на столе пара игрушек, одна книжка. Детям там делать нечего. Мы в шоке вышли оттуда. Вернулась я домой, а сердце не на месте. Понеслась за ребенком через час. Прихожу: детей в группе нет, на прогулке. Где? Своей площадки у нашей группы тоже нет. Они толклись на закуточке рядом со строительной площадкой. Ни песочницы, ни качелей — ничего.

А наверху, над головами детей, работает кран. Я офигела от этой картины».

«Без штор в комнатах спать днем очень тяжело, — добавляет другая родительница, Алина Евтушенко. — Но самое худшее — на окнах нет защитных ключей. Это очень опасно: окон много, они большие, детские кроватки стоят прямо под ними. Воспитательница может не уследить за детьми, она одна на группу, нянечек нет».

«В помещении, рассчитанном на одну группу, теснятся две. Туалет один на всех — на 60–70 человек! — возмущается мама трехлетней девочки Антонина Яковлева. — Мой ребенок туда не ходит: ей страшно идти через другую группу. Горшки приносить не разрешают. Дочка стала писаться в трусы, хотя с двух лет приучена к горшку. Ее переодевают, но я уже полгардероба в сад унесла».

«Игрушки и канцтовары мы сами в группу покупали, — говорит Надежда Терентьева. — В пабликах жителей Шушар прошла информация, что в пятницу, накануне приезда Беглова, игрушки для 49-го детсада срочно собирали с других садов. Видимо, потом их отдали обратно».

Как объяснила родителям заведующая детсадом № 49 Надежда Колназе, ни персонала, ни площадей, ни мебели в учреждении не хватает (по крайней мере, пока) из-за того, что в сад набрали почти вдвое больше детей, чем планировалось. Помимо основных групп, для всех возрастов сформировали несколько дополнительных, для которых изначально места не предусматривалось ни в здании, ни на уличной территории. Теперь все связанные с этим проблемы пытаются решать, как могут. Уплотняют все помещения.

В начале 2022 года рассчитывают на дополнительное финансирование из бюджета, чтобы докупить все недостающее. Но в корне ситуация не изменится, дала понять заведующая мамам и папам.

Лепет чиновников

«В Шушарах дефицит детских садов, — признает заместитель главы Пушкинского района Евгения Воронина. — В 49-й садик действительно принято больше детей, чем заложено проектом. Садик рассчитан на 415 мест, но заявлений подано около 700. Принимая заявления, мы понимали, что всех детей надо обеспечить местами. Санитарные нормы не требуют отдельного наличия спален в средних и старших группах. Дети могут спать в игровой и на раскладушках. При открытии были показаны красивые кровати-трансформеры, их меньше, а раскладные убраны в кладовку. Но для каждого ребенка есть кровать, на полу никто спать не будет».

На обращения во все инстанции, кроме Роспотребнадзора, родители получили ответы. Администрация президента РФ отписалась, что поручила разобраться в обстоятельствах петербургским чиновникам. Беглов сообщил, что направил в дошкольное учреждение проверку.

«На деле, — рассказывает Надежда Терентьева, — пришла сотрудница районного отдела образования, походила по садику, посмотрела и сказала: «Все по СанПиНу, все соблюдено, все замечательно». Мы подняли СанПиН: холл никаким правилам и нормам не соответствует — туда нельзя запихнуть 60–70 человек. Помещение спальни, в котором сидят наши дети, тоже не предназначено для 33 ребят — там нет по 2,5 метра на ребенка. Арифметика не сходится!»

Кровати под окнами без штор и защитных замков. Фото предоставлено родителями

«По СанПиНу, — говорит Алина Евтушенко, — групповая ячейка в детсаду делится на спальню и игровую. Площадь рассчитывается от двух с половиной метров на одного ребенка. У каждой ячейки должен быть отдельный холл, туалет и кухня. У нас же ячейки поделены на две группы.

Одна из групп имеет меньше прав, так как у нее нет своего туалета и кухни. Дети должны ходить в туалет через другую группу, что противоречит всем нормам и правилам. А главное — малыши не могут вовремя сходить в туалет: они боятся или стесняются».

Детская площадка под стройкой. Фото родителей

Резиновые садики

Шушары — сегодня самый растущий населенный пункт в Пушкинском районе. Здесь строится много домов, и жилье значительно дешевле, чем в Пушкине или Петербурге. Если пять лет назад, 1 января 2016 года, по данным Петростата, в Шушарах насчитывалось чуть более 50 тысяч жителей, то сейчас он уступает только Пушкину: на начало 2021 года в Шушарах постоянно проживало более 95 тысяч человек, в Пушкине — около 113 тысяч.

Детсад № 49 стал четвертым по счету в Шушарах. Его строительство власти запланировали еще в 2017-м. Два года шушарцы ждали результата, но застройщик ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» за это время даже разрешение на строительство получить не потрудился. В 2019 году после пикетов жителей поселка у Смольного дело сдвинулось с мертвой точки. К сентябрю 2021 года в Шушарах сдали в эксплуатацию «Планету счастья».

Сюда принимали тех, кто дожидался своей очереди два-три года. По проекту детсад рассчитан на 415 мест. 1 сентября родители насчитали в списках зачисленных 685 фамилий.

Комната группы, у которой нет своего туалета и кухни. Фото предоставлено родителями

«Они делают резиновый садик, — говорит Алина Евтушенко. — Видимо, районная администрация перед выборами собирает себе плюсики,

чтобы меньше людей потом возмущались, что не дали садик. Однако в итоге в негатив ушли многие родители, которые прежде никак не относились к политике».

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Краснова, муниципальный депутат МО поселок Шушары:

— Острую необходимость в детских садах и школах (с ними ситуация еще тяжелее) жители Шушар почувствовали еще в 2015–2016 годах. На начало 2021 года очередь в детские сады в Шушарах превышала 1000 человек. Но с каждым новым годом, с каждым новым построенным домом эта очередь увеличивается. Сегодня все детсады и школы переполнены в два-три раза.

Рецепт только один — строить новые детские сады. Но тут у нас дилемма: земля принадлежит застройщику, это частная собственность, поэтому в адресно-инвестиционные программы города мы попасть не можем никаким образом. Город не имеет права тратить бюджетные средства на частную территорию.

Застройщик на начальном этапе строительства (детского сада, школы, поликлиники и т.п.) должен вложить в него свои деньги либо кредитные. Город потом выкупает эти помещения — благотворительности здесь нет. Однако «Дальпитерстрой» ведет себя как собака на сене: у него либо нет денег на социальные объекты, либо нет желания. В итоге одни не могут, другие не хотят — детсадов и школ не хватает.

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