Мнение: Юрский период был великолепен. Как же хорошо, что он закончился.

Смешная нарезка цитат антрополога Дробышевского.

– Несчастья предков – счастье антропологов.

– Они проиграли в эволюционной борьбе, потому что были очень вкусные.

– Земля покрытая костями людей – это мечта…

– Чаще медведь рассматривает копчик человека, чем наоборот.

– Им не повезло, от них остались ручки-ножки. А нам повезло, теперь у нас есть их ручки-ножки.

– Восславим же гнилостные грибы за спасение нашей планеты и наше счастливое настоящее.

– В вяленом состоянии эволюционировать трудно.

– Но лишь в верхнем палеолите сапиенсы сделали одно из величайших открытий – они изобрели бабушек.

– Первые скульптуры изображают женщин, это так называемые "палеолитические Венеры". Они пухленькие, кругленькие, всё у них на месте. Что ещё мужику надо? У самых ранних Венер даже головы нет. Ну а зачем женщине голова?

– Для преобладающих в тогдашних экосистемах анаэробов, кислород был страшным ядом. По всей видимости это привело к глобальному вымиранию. Приятно сознавать, что не только человек способен так загадить окружающую среду, что потом сам не может в ней жить

– Превращение ног в ласты, а тела в жировой бурдюк не способствуют развитию интеллекта.

– Великое изобилие костей для любого антрополога – солнечный праздник с каруселями и мороженым.

– Добрые родственники забросали могилу камнями, чтобы не выбрался и ещё 40 лет не мыкался.

– Австралопитек – "Живи быстро, умири молодым".

– Все эти целебные растения в могилу ему и загрузили. Лечись дальше, дорогой товарищ.

– Ещё один повод вылезать на сушу – охота на мелководье. Причём она действует бодряще и на охотника и на жертву.

– Один из впечатляющих методов – золотое напыление на особо мелкие образцы для повышения контрастности. Золотые зубы у силурийских рыб, это не только научно, но и дорого-богато.

– Одна из величайших проблем популяризации палеонтологии – прочный стереотип, что это "прикольные динозаврики для детишек".

– Что поделать: суровые времена – суровые рожи.

– Мезозой вообще был отмечен каким-то бешенством пожирания. Понятно, что живые существа ели друг друга ещё с докембрия, но в мезозое все вообще слетели с катушек.

– Юрский период был великолепен. Как же хорошо, что он закончился.

– Например, если вы обгрызаете яблоко, а кочерыжку с косточками выкидывает, то вы – хороший примат. А вот я, например, жадно лопаю всю целиком, а косточки разгрызаю, то есть с точки зрения яблони – злой, плохой примат, фу таким быть.

– Практика показывает, что если самец положил что-то в рот, то он это обратно уже не достанет никогда.

– Как сделать всех добрее? Убить всех злых.

– Лучшая игрушка – на палке черепушка.

– У неандертальцев случались приступы гастрономического интереса к соседней группе.

– Я не ем траву, мне и не надо, хотя, вроде бы, биолог.

– Масло подсолнухов – кровь нерождённых зародышей.

– Если женщина до сих пор не сдохла, то все с ней в прекрасно.

– Я-то не веган, да и детишки мои тоже здоровы…

– У Даррелла есть описание ёжиков, которые прокисшие яблоки с сидром нажрались, а потом песни пели в саду.

– У неандертальцев была повышенная чувствительность к боли. Ежели вырастить неандертальца и потыкать в него палочкой, он бы пищал громче чем современный человек. Но я не призываю кого-то тыкать палочкой.

– Впереди у них было море, которое всякие ништяки подкидывает, а за спиной – помойка, и родственнички покрикивают.

– В то время доминировали динозавры. Это было очень неприятно, потому что они наших предков жрали.

– Тропические леса в Африке стали исчезать. В Евразии еще все хуже было, там вообще все сдохли.

– Ультрафиолет жестко долбил, а меланина тогда не было, да и кожи вообщем-то не было.

– Китами я никогда не занимался. Да, и сам я, в общем, не кит.

https://vott.ru/entry/595439 – цинк

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