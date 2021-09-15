 

Совет Госдумы принял к рассмотрению 18 социально значимых законопроектов

15.09.2021, 5:10, Разное
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В повестке заседания Совета было 36 законопроектов, из них 23 – совместного ведения. Депутаты приняли к рассмотрению 18 социально значимых инициатив, уточнил спикер.

Это уже третье дополнительное заседание Совета после завершения весенней сессии, отметил Володин. “В целом за три заседания Совета Думы нам удалось рассмотреть и направить в работу 157 законопроектов”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Один из главных законопроектов запрещает списание по долгам со счетов граждан единовременных социальных выплат, вводящихся указами президента или актами правительства. Усиливается защита средств государственной поддержки от списания по исполнительному производству.

“Речь идет не только о разовых выплатах, но и обо всех видах социальной помощи, в том числе — новых пособиях беременным женщинам, находящимся в трудном положении”, – уточнил Володин.

Еще одна инициатива разрешает родителям детей старше четырех лет с инвалидностью бесплатно проживать с ребенком в больнице на период его реабилитации. Это позволит родителям не тратить дополнительные средства за аренду жилья, отметил спикер.

Другой социально значимый законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными. Инициатива предполагает штрафы за несоблюдение требований к содержанию питомцев: для физлиц – до трех тысяч рублей, для должностных – до 15 тысяч, для юридических – до 30 тысяч.

По словам Володина, законодательные инициативы продолжают поступать в Госдуму, профильные комитеты над ними работают. “Мы считаем, что ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения законопроектов”, – подчеркнул председатель ГД.



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