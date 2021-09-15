 

Серийное производство вакцины «Спутник V» началось в Узбекистане

15.09.2021, 4:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис». Препарат планируется начать поставлять на узбекский рынок в октябре, сообщило издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов.

«Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра [Узбекистана] параллельно идет контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана]», – передает его слова ТАСС.

Саипов добавил, что образцы вакцины «Спутник V», серийно произведенной» в Узбекистане, отправлены для контроля качества разработчику препарата – российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.

В августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.



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