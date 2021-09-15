Трамп опроверг намерение устроить войну с Китаем

Экс-глава американского государства Дональд Трамп опроверг заявления о том, что он якобы собирался начать боевые действия против Китая, будучи президентом.

Трамп назвал подобные утверждения «смешными» и заверил, что у него «никогда не было намерения атаковать Китай». Экс-президент считает, что нападки на него стали попыткой «выйти из положения в связи с некомпетентным выводом (войск США) из Афганистана». Утверждения об атаке против Китая Трамп счел «самой нелепой вещью, которую когда-либо слышал», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

Напомним, Washington Post опубликовала отрывки из новой книги известного журналиста Боба Вудворта. Как утверждается в книге, главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли пришлось звонить в Пекин, чтобы развеять опасения Китая относительно возможности внезапного удара со стороны США. Кроме того, утверждается, что Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал возможный приказ нанести опасный военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия в январе.