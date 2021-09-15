Мнение: США признали Талибан фактическим правительством Афганистана

Глава Госдепа США Блинкен признал, что:

1. Талибан теперь является фактическим правительством Афганистана.

2. Талибан победил в гражданской войне в Афганистане (читай, победил ту сторону, которую поддерживали США).

3. США как и все прочие пока не будут признавать Талибан, а будут смотреть, изменился ли он или нет.

4. Также Блинкен очень пространно оправдывал решение Байдена вывести войска из Афганистана и переводил стрелки за неудачи в Афганистане на местных.

В общем, администрация Байдена продолжает делать вид, что к произошедшей с их марионеточным правительством катастрофе она отношения не имеет. Просто так получилось.

Талибан сегодня объявил, что боевых действий на территории Афганистана не ведется. Тут они немного лукавят. Недобитые боевики Салеха еще бродят по горам в Панджшере, а боевики Талибана пока не сильно настроены дочищать сами горы, удовлетворившись контролем над дорогами и населенными пунктами.

Кроме того, никуда не делся и ИГИЛ, но войну Талибана с ИГИЛ ныне можно смело проводить как контртеррористическую операцию. Если раньше талибы играли за террористов, то теперь они сменили сторону и катают за "контртеррористов" в соответствии со своими обязательствами по Дохийском сделке. Интересно, их на антитеррористические форумы приглашать будут? "А теперь, коллеги, перед нами выступит майор Абдулла из Афганистана, который сначала расскажет, как сам организовывал атаки смертников, а потом поделиться опытом борьбы с этой тактикой". Но шутки шутками, а после того как Талибан признают, среди лиц выезжающих из Афганистана по официальной линии за границу, могут оказаться и люди причастные к организации терактов на территории Афганистана. В самом Афганистане они теперь значатся героями, но за границей на них конечно будут смотреть как на бывших террористов.

В целом же, все крупные игроки так или иначе признают Талибан фактическими правителями Афганистана, но для юридического признания требуют от Талибана доказательств заявлений, что он изменился. Талибы всеми силами пытаются доказать, что они теперь не старый варварский Талибан, а новый, прогрессивный. Но получается у них через пень колоду, где-то действительно видно, что они стараются представить себя с цивилизованной стороны, но местами не трудно заметить, что средневековое мракобесие нет-нет, да и выглядывает из-за приглаженной картинки кабульской идиллии. Так что одних слов тут конечно будет мало. Впрочем, у талибов особого выбора нет. Экономическая задница на Афганистан надвигается неотвратимо, а одной только гуманитарки, которую уже начали завозить в страну, Талибану конечно не хватит, чтобы обеспечить хотя бы удовлетворительное выполнение взятых ими социально-экономических обязательств. Поэтому за возможность получать более серьезную экономическую помощь, Талибану так или иначе придется стараться быть нормальным. А получится или нет, узнаем уже этой осенью. С точки зрения интересов народа Афганистана, лучше бы у них получилось, потому что если не получится, Афганистан снова счастливо ухнет в очередную гражданскую войну.

PS. На фото рынок в Лашкаргахе. Американскими флагами на ночь накрывают товары. Американских флагов в стране осталось немело, так что думаю еще много примеров "креативного использования" увидим.

—