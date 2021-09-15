 

Шмелева предложила ввести бессрочную аккредитацию российских вузов

15.09.2021, 4:16, Разное
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Чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учебные заведения и поспособствовать появлению новых образовательных программ, необходимо ввести бессрочную аккредитацию, заявила Елена Шмелева. Она считает, что в основе такого процесса не должна лежать проверка соответствия программ образовательным стандартам.

По мнению Шмелевой, нужны более разумные подходы к установлению аккредитационных показателей. Она отметила, что главным должно быть не удобство сбора и измерения данных для проверяющих органов, а связь с качеством подготовки. “Очень важным элементом должна являться оценка программ профессиональным сообществом, подтверждение значимости программы для развития кадрового потенциала региона, ключевых отраслей”, – сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Руководитель “Сириуса” предложила при аккредитации учитывать независимую оценку качества образования. Во внимание должны браться содержание программы, инфраструктура, кадровый состав. Вузы будут вести учет данных и предоставлять их в рамках проверки каждый год. Однако учебные заведения не должны сами заполнять документы, потребуются информационные системы Минцифры и Минобрнауки, считает Шмелева.

Напомним, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева вошла в общефедеральную часть списка партии “Единая Россия” по предложению президента Владимира Путина. Выборы в Государственную Думу состоятся на этой неделе, с 17 по 19 сентября.



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