Синоптики предупредили россиян о сильном и резком похолодании

Жителей столичного региона и Центрального федерального округа России в целом ждёт резкое и сильное похолодание в ближайшие дни. В таких прогнозах согласны многие российские синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что “бабье лето” в Москве и Подмосковье закончится в понедельник и быстро сменится классической осенней погодой. Уже во вторник температура воздуха упадёт сразу на 10 градусов и будет колебаться в районе 10-13 градусов тепла, передаёт “Радио 1”.

Руководитель центра “Метео” Александр Шувалов предупредил жителей ЦФО о приближении глубокой “холодной ямы”. По словам эксперта, в ближайшие дни температура воздуха опустится ниже нормы на два-четыре градуса и вскоре регион окажется в зоне “гребня высокого давления”, который будет сопровождаться восточными и северо-восточными ветрами, сообщает телеканал “Царьград”.