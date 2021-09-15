Деркач рассказал о плане Порошенко повторить керченскую провокацию

Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, сообщил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат.

«Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua».

Как сообщил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент РФ Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами.