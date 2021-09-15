NBC – «дети одного и того же нечистого духа» — Буш сравнил американских экстремистов с зарубежными

У необузданных американских экстремистов и иностранных экстремистов в культурном плане мало общего, заявил экс-президент США Джордж Буш — младший в ходе своего выступления по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября. Однако, по его словам, в своём пренебрежении к плюрализму и к человеческой жизни, в своей решимости осквернить национальные символы и те, и другие — «дети одного и того же нечистого духа». «Наш непреходящий долг — противостоять им», — подчеркнул бывший глава Белого дома.

ДЖОРД БУШ, бывший президент США: Многие американцы изо всех сил пытались понять, почему враг наc ненавидит с таким фанатизмом. Интегрированные в нашу жизнь меры безопасности — это и источник успокоения, и напоминание о нашей уязвимости. И мы видим всё больше свидетельств того, что опасность для нашей страны может исходить не только из-за границ, но и от насилия, которое накапливается внутри страны.



Необузданные экстремисты за рубежом и необузданные экстремисты внутри страны в культурном плане имеют мало общего. Но в своём пренебрежении к плюрализму, в своём пренебрежении к человеческой жизни, в своей решимости осквернить национальные символы они — дети одного и того же нечистого духа. И наш непреходящий долг — противостоять им.

Дата выхода 12 сентября 2021 года.