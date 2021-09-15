 

Взрослая и детская поликлиники откроются в Нагатинском Затоне уже осенью – Собянин

15.09.2021, 3:22, Разное
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Новая поликлиника расположилась по адресу: Судостроительная улица, дом 46-50. По словам Сергея Собянина, она заработает через два-три месяца. Детский блок смогут посещать до 250 человек в день, а взрослый – до 500. Здесь же откроется женская консультация, рассчитанная на 120 посещений в смену.

Строительство поликлиники завершилось в августе. Шестиэтажное здание, общая площадь которого составляет почти 10 тысяч квадратных метров, возведено по индивидуальному проекту. Оно максимально соответствует новому московскому стандарту поликлиник.

В детском блоке будут принимать педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед и детский хирург. Также откроются кабинеты массажа, электросвето– и теплолечения, лечебной физкультуры, функциональной и ультразвуковой диагностики, забора крови и приема анализов, выдачи справок и направлений.

В блоке для взрослых разместится отделение профилактики, лучевой диагностики, а также хирургическое отделение. Примем детей и совершеннолетних граждан будет осуществляться в разные дни. Женская консультация заработает на первом этаже. У нее будет отдельный вход.

Скоро в новое здание переедет филиал №3 взрослой поликлиники №67, филиал детской городской поликлиники №91 и женская консультация №14 городской клинической больницы имени Юдина. Отмечается, что трудовой коллектив переселяемой взрослой поликлиники сохранится. В новом здании будут работать порядка 200 человек, включая 73 врача.

“Поликлиника оборудована максимально, можно сказать, для районного медучреждения. У нас здесь два рентген-аппарата. 10 аппаратов УЗИ на всю поликлинику, включая женскую, детскую, взрослую, шикарный зал ЛФК, отличное физиотерапевтическое отделение и достаточное количество кабинетов”, – рассказал главный врач поликлиники № 67 Владимир Короткий.

Напомним, ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции поликлиники в районе Марьино. Мэр Москвы рассказал, что в здании медучреждения обновят инженерные коммуникации, фундамент, кровлю, окна, заменят оборудование.



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