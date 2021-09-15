Японцы требуют от Путина вернуть подаренную ими собаку

Граждане Японии требуют от президента России Владимира Путина вернуть подаренного ими щенка породы акита-ину по кличке Юмэ. Его российскому лидеру вручили за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами в Японии в 2012 году.

Японцы возмутились празднованием на Сахалине присоединения Курильских островов, принадлежность которых безуспешно пытаются оспорить в Стране восходящего солнца. Из-за этого японские пользователи Сети начали выражать своё негодование в интернете и требовать вернуть подарок. В Кремле на эти сообщения пока никак не отреагировали, сообщает Vse42.ru.