 

Японцы требуют от Путина вернуть подаренную ими собаку

15.09.2021, 3:22, Разное
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Граждане Японии требуют от президента России Владимира Путина вернуть подаренного ими щенка породы акита-ину по кличке Юмэ. Его российскому лидеру вручили за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами в Японии в 2012 году.

Японцы возмутились празднованием на Сахалине присоединения Курильских островов, принадлежность которых безуспешно пытаются оспорить в Стране восходящего солнца. Из-за этого японские пользователи Сети начали выражать своё негодование в интернете и требовать вернуть подарок. В Кремле на эти сообщения пока никак не отреагировали, сообщает Vse42.ru.



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