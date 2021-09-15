Стало известно, как американский генерал исключил применение Трампом ядерного оружия

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15.09.2021, 3:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлавный военный советник экс-президента США Дональда Трампа, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал возможный приказ нанести опасный военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия в январе, об этом в книге «Опасность» пишут журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.

Нападение на Капитолий глубоко потрясло Милли, отмечают авторы. Генерал, по их словам, «был уверен, что после выборов у Трампа начался серьезный психический спад, и теперь Трамп почти обезумел, кричал на чиновников и строил собственную альтернативную реальность о бесконечных заговорах на выборах», передает CNN.

Переживания Милли были связаны с тем, что Трамп может «выйти из-под контроля», пишут авторы. «Вы никогда не знаете, что является триггерной точкой президента», – сообщил Милли, согласно книге.

Генерал принял решение созвать секретное совещание в Пентагоне 8 января, чтобы рассмотреть процесс военных действий, включая запуск ядерного оружия. Высокопоставленным военным чиновникам, отвечающими за Национальный военный командный центр, Милли приказал, чтобы они не выполняли приказы ни от кого без его ведома.

«Что бы вам ни говорили, вы выполняете процедуру. Вы выполняете весь процесс. И я являюсь частью этой процедуры», – сказал Милли офицерам.

После событий 6 января Милли обеспокоился «чрезвычайным риском», который ситуация представляла для национальной безопасности США. Он дважды разговаривал по внутреннему каналу с высшим генералом Китая, который был в состоянии повышенной готовности из-за хаоса в США.

После этого Милли, как пишут авторы, получил прямой телефонный звонок от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Генерал пытался заверить Пелоси, что ядерное оружие в безопасности.

«Ты знаешь, что он [Трамп] сумасшедший. Он уже давно сошел с ума», – сказала Пелоси.

По словам Вудворда и Косты, Милли ответил: «Госпожа спикер, я согласен с вами во всем».

Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.



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