На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей РФ в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она сообщила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube.

«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и РФ в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения… Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что РФ не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны.