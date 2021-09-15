 

На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море

15.09.2021, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей РФ в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она сообщила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube.

«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и РФ в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения… Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что РФ не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Fox News – Байден набрал в свою команду людей, которые его не уважают

21.03 / Древние позвоночные передвигались на ногообразных плавниках

18.02 / Эксперт сказал о «риске хаоса» в Грузии после отставки Гахария

07.09 / SZ – разрушенный аэропорт и недоверие к талибам — небо над Афганистаном будет пустовать ещё долго

23.04 / РФ предложила провести на Донбассе встречу советников лидеров “Нормандской четверки” с участием боевиков. В ОПУ отреагировали

13.08 / В BBC непродление рабочей визы своему корреспонденту в Москве назвали прямым нападением на свободу СМИ

09.04 / США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор

20.09 / База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу

16.11 / У смартфона iPhone 12 mini проблемы с автономностью

15.12 / СМИ: Взлом госучреждений США «российскими хакерами» не замечали с весны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика