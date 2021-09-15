 

Forbes и RAND: Франция потерпит поражение в столкновении с Россией

15.09.2021, 2:28, Разное
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На днях авторитетный журнал Forbes опубликовал подробный материал на несколько неожиданную тему: возможное военное столкновение между Россией и Францией.

Опираясь на данные исследовательского центра RAND, близкого к правительству и командованию вооруженных сил США, автор рассуждает о том, что может произойти в случае прямых боевых действий между Москвой и Парижем.

Выводы не слишком утешительные для Франции. Главную проблему ее вооруженных сил автор видит в недостаточных возможностях по ведению длительного конфликта. Французы располагают достаточно ограниченным арсеналом, не слишком мощными средствами радиоэлектронной борьбы, а также сравнительно слабой ПВО.

Французы, на взгляд автора, плохо подготовлены для ведения малой войны за пределами европейского континента. В качестве очевидного примера приводится конфликт в Мали. Французские войска были введены в страну в 2013 году, чтобы обуздать отряды исламистов. Мали – бывшая колония Франции, и Париж старается держать страны из своей прежней сферы влияния на коротком поводке. Однако в июне 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении похода в Мали, хотя за прошедшие годы ситуация только ухудшилась.

Однако и возможности французских войск в высокоинтенсивном конфликте с Россией вызывают вопросы.

“Франция способна проводить военные операции по всему спектру конфликта, но у нее нет возможностей для длительного ведения боевых действий против сильного и умелого противника, каким является Россия”, – утверждается в материале.

Любопытно, почему тема возможного конфликта между Россией и Францией оказалась поднята именно сейчас. Ответ на этот вопрос менее тривиален, чем может показаться. Дело в том, что в последние годы интересы России и Франции драматически пересеклись в Африке. Франция – старая колониальная держава, и она не отказалась от своих амбиций даже после обретения независимости государствами, некогда входившими в орбиту ее влияния.

Методы Парижа изменились, но суть осталась той же. Франция выкачивает ресурсы из африканских стран, фактически неоколониальными методами. Париж контролирует бывшие владения посредством экономической политики – через «зону франка», управляемый хаос и организацию в нужный момент переворотов и мятежей в странах, где выражен французский интерес.

Однако в последние годы эта система отношений рушится. Так, Центральноафриканская республика предпочла союз с Россией доминированию Франции. В Гвинее профранцузский президент Альфа Конде был свергнут молодыми военными. Все это произошло не случайно: французская политика в Африке пребывает в долгосрочном кризисе, Франции оказалось нечего дать народам бывшей зоны влияния. Поэтому невозможно удивляться тому, что из орбиты Парижа выходит одна страна за другой.

Военной сферы это также касается. В ЦАР инструкторы из России достаточно эффективно натренировали местную армию и полицию, чтобы она смогла нанести поражение террористическим группировкам “Коалиции патриотов за перемены” и стабилизировать обстановку в стране. В Мали же ситуация оказалась своеобразной. Практически сразу после объявления о завершении французской силовой операции, а возможно, и до этого в Бамако задумались о приглашении в страну частных военных компаний. В июне газета Le Figaro опубликовала материал, согласно которому в Мали действуют специалисты знаменитой российской “ЧВК Вагнера”. А на днях африканская пресса запестрела заголовками о конкретных обстоятельствах прибытия россиян в страну.

По сообщениям СМИ, в Мали уже находятся 1200 оперативников российского отряда. Судя по всему, малийцев привлекла грозная репутация “вагнеровцев” – те успели прославиться ударами по исламистам и на Ближнем Востоке, и в Африке. Появление российской компании в Мали, разумеется, вызовет только ярость в Париже. Однако, судя по тому, что известно о боевом пути “вагнеровцев”, они вполне способны решать проблемы целых стран, в том числе кажущиеся нерешаемыми. А вот Франции предстоит решить, что делать в сложившейся ситуации, когда прежние колонии поднимают голову, а военная мощь Пятой Республики далеко не та, что прежде.



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