 

В Минтруде планируют выплачивать маткапитал отцам

15.09.2021, 2:28, Разное
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Отцы детей, родившихся от суррогатных матерей, смогут получать материнский капитал с 2022 года. Соответствующие поправки в законодательство хотят продвинуть в Министерстве труда и социальной защиты России.

В ведомстве планируют до конца сентября направить в правительство России инициативу о внесении данных изменений в закон “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”. А до конца года законопроект хотят внести и в Госдуму, сообщают “Вести Подмосковья”.



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