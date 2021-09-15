В Минтруде планируют выплачивать маткапитал отцам

Отцы детей, родившихся от суррогатных матерей, смогут получать материнский капитал с 2022 года. Соответствующие поправки в законодательство хотят продвинуть в Министерстве труда и социальной защиты России.

В ведомстве планируют до конца сентября направить в правительство России инициативу о внесении данных изменений в закон “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”. А до конца года законопроект хотят внести и в Госдуму, сообщают “Вести Подмосковья”.