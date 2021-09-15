 

Экс-депутат Верховной рады Марков: На президенте Зеленском Украина закончится

15.09.2021, 1:30, Разное
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Верховной рады. В эфире телеканала “Россия-1” он
высказал свое предположение относительно будущего Украины и президентства
Владимира Зеленского. Политик заявил: “на президенте Зеленском Украина
закончится”.

Эксперт считает, что такой расклад выгоден Западу. Также он
добавил, что Зеленский – пример того, что руководить страной может каждый. Хоть
то и написано в Конституции, такой подход к политике неверен, так как в этой профессии
необходимо развиваться и обучаться, как и в любой другой. “Тогда зачем вся
политическая элита в любой стране мира, когда раз в пять лет любого чепушилу избрали,
и всё, и будем жить себе припеваючи? ” – считает Игорь Марков.

По словам политика, успешность Зеленского ставит под
сомнение деятельность всей политической элиты в целом. Марков добавляет, что
такого расклада не допустит, в первую очередь, Запад. Еще он предполагает, что
при крахе Украины для России тоже последует урон.

Ранее в адрес Владимира Зеленского высказался глава союза КВН Александр Масляков. Он прокомментировал заявление
бывшего подопечного о возможной войне России и Украины. Масляков назвал
Зеленского марионеткой и жестко раскритиковал его. Также он отметил, что не
сравнивает политические заявления нынешнего президента братской страны с
шутками из КВНа.



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