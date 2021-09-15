Экс-депутат Верховной рады Марков: На президенте Зеленском Украина закончится

Верховной рады. В эфире телеканала “Россия-1” он

высказал свое предположение относительно будущего Украины и президентства

Владимира Зеленского. Политик заявил: “на президенте Зеленском Украина

закончится”.

Эксперт считает, что такой расклад выгоден Западу. Также он

добавил, что Зеленский – пример того, что руководить страной может каждый. Хоть

то и написано в Конституции, такой подход к политике неверен, так как в этой профессии

необходимо развиваться и обучаться, как и в любой другой. “Тогда зачем вся

политическая элита в любой стране мира, когда раз в пять лет любого чепушилу избрали,

и всё, и будем жить себе припеваючи? ” – считает Игорь Марков.

По словам политика, успешность Зеленского ставит под

сомнение деятельность всей политической элиты в целом. Марков добавляет, что

такого расклада не допустит, в первую очередь, Запад. Еще он предполагает, что

при крахе Украины для России тоже последует урон.

Ранее в адрес Владимира Зеленского высказался глава союза КВН Александр Масляков. Он прокомментировал заявление

бывшего подопечного о возможной войне России и Украины. Масляков назвал

Зеленского марионеткой и жестко раскритиковал его. Также он отметил, что не

сравнивает политические заявления нынешнего президента братской страны с

шутками из КВНа.