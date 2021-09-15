 

Премьер Гаити отстранил прокурора после угрозы обвинения в убийстве президента

15.09.2021, 1:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава правительства Гаити Ариэль Анри отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода, который потребовал сделать премьер-министра обвиняемым по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза.

В качестве причины отстранения указана «грубая административная ошибка». На должность прокурора назначен Франц Луи Жюст, передает ТАСС со ссылкой на Gazette Haiti и Haiti24. 

Тем временем члены Сената Гаити собирается объявить его председателя Жозефа Ламбера временным президентом республики.

7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Прокуратура Гаити потребовала сделать премьер-министра страны обвиняемым по делу об организации убийства.



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