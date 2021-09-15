Ляшко рассказал, когда Украину переведут в “желтую” зону карантина

Он отметил, что сейчас это сделать невозможно, так как 13 сентября Кабмин Украины внес изменения в постановление об адаптивном карантине, которые вступят в силу с 20 сентября.

По словам Ляшко, текущая ситуация в Украине позволяет Минздраву собрать нацкомиссию техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) и объявить во всей стране “желтый” уровень эпидопасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 9 июня все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

По данным Минздрава на 14 сентября динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в шести областях Украины.

О скором переходе страны в “желтую” зону заявляли в Кабмине 6 сентября. 13 сентября правительство внесло изменения в правила карантина для “желтой” и “красной” зон, владельцы COVID-сертификатов получили привилегии.

14 сентября Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности.

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