Ковши завелись

Как сносят историческую Самару: градозащитникам приходится отвоевывать каждый дом.

Снос дома мещанина Румянцева. Фото: Нина Казачкова

Ковш экскаватора упирается в стену двухэтажного дома на улице Садовой. Облицовка осыпается, кирпич трещит под тяжестью стального гиганта.

За пару часов Самара лишается исторического здания из фигурного кирпича, в конце XIX века принадлежавшего мещанину Александру Михайловичу Румянцеву.

В последние годы дом находился в заброшенном состоянии: дыры на крыше, окна выбиты, а первый этаж огражден ржавыми металлическими пластинами. Но городская администрация обещала его сохранить. Утром 27 августа планы чиновников изменились.

— Здание имело статус объекта культурного наследия (ОКН), но в 2014 году было признано аварийным, — объясняет архитектор и член самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Фишман. — В конце августа дом изучила рабочая группа по инвентаризации ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Выявили его культурную ценность и обещали сохранить. А утром 27 августа мы узнали, что дом сносят, при этом городская администрация объяснила это ошибкой подрядчика.

По словам градозащитников, изначально сносу подлежала соседняя с домом дворовая постройка, но подрядчик ООО «Гранд Дил» сровнял с землей оба объекта.

В конце августа общественникам удалось отстоять от аналогичного сноса 16 домов в старом центре Самары, но судьба дома мещанина Румянцева все еще угрожает сотне других исторических построек.

Город с безликим именем

В декабре 2019 года старый центр Самары приобрел региональный статус исторического поселения, что гарантировало государственную охрану объектов культурного наследия. В этом же году была создана согласительная комиссия, куда вошли архитекторы и чиновники из городской администрации. Участники проекта составили перечень ценных градоформирующих объектов, куда вошли многие исторические, но не имеющие статуса культурного наследия постройки.

Архитекторы бились за каждый дом, а представители власти, опасаясь высоких затрат, ставили уникальность строений под сомнение и голосовали против включения некоторых домов в перечень ЦГФО. Всего в список вошло 651 здание. При этом городская администрация до сих пор не утвердила документ, который бы защитил уникальные объекты от сносов.

— После принятия статуса исторического поселения предполагалась защита не только объектов культурного наследия, но и фоновой исторической застройки, предмета охраны, — рассказывает Фишман. — Для этого при главе города была создана согласительная комиссия, куда вошли общественники и местные чиновники.

Градозащитница рассказывает, что за время работы комиссии между активистами и чиновниками часто возникали споры по многим объектам, уже входившим в зону застройки.

— Мы старались включить в перечень как можно больше построек, даже если они не выделялись архитектурой и интерьером, но составляли характерный для Самары исторический вид, — объясняет Ирина Фишман.

— С трудом комиссия утвердила перечень из 651 здания, хотя число объектов культурного наследия существенно выше.

Застройка на границе исторического поселения

Комиссия передала готовый список исторических зданий главе города. С этого момента началась «карусель» принятия списка ценных градоформирующих объектов. В течение полутора лет городская администрация несколько раз возвращала комиссии перечень на доработку, но так и не приняла окончательный вариант документа.

Одновременно с «каруселью ЦГФО» в Самаре активно заработала национальная программа «Жилье и городская среда», связанная с расселением из ветхих и аварийных домов. Градозащитники рассказывают, что департамент по имущественным отношениям хаотично сносил и вносил в реестр программы исторические здания.

— Департаменту было все равно, что сносить, — говорит Ирина Фишман. — Были случаи, когда объект вносили в список аварийного жилья даже без экспертизы.

Уже в сентябре этого года у областной прокуратуры возникли вопросы к ведомству по вопросам сохранения исторических построек. По итогам проверки надзорные органы пришли к выводу, что руководитель департамента Андрей Белоклоков ненадлежащим образом исполняет свои должностные обязанности.

Но есть и удачные примеры сохранения исторических построек в старом центре города. Ирина Фишман вспоминает творческий кластер «8 студий» на улице Молодогвардейской. Ранее там находилась заброшенная швейная фабрика, а уже осенью 2019 года консалтинговая компания REC открыла на ее месте креативное пространство.

Садовая, 228. Дом мещан Сафоновых

Другой успешный пример — усадьба мещан Сафоновых на улице Садовой. Полукаменное здание было построено в 1902 году. Внешняя декоративная часть из бревенчатого бруса выполнена в стиле ампир, а цокольный этаж возведен из керамического кирпича. В августе этого года усадьбе угрожал снос, но после вмешательства градозащитников ее удалось сохранить.

Вместо хаотичных сносов самарские градозащитники предлагают типовые проекты своих коллег из Татарстана по исторической застройке центра города. Также рекомендуют опыт нижегородского «Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды», которое привлекает инвесторов к реставрации объектов культурного наследия.

— В ближайшие годы Самара может лишиться своего исторического облика, — резюмирует Ирина Фишман. — При этом у нас часто говорят о развитии культурного сектора и туризма, так почему бы не развивать это на базе исторических построек? Это наша история, особенность региона, сохранение которой пойдет на пользу как чиновникам, так и местным жителям.

Историческая постройка — дом на улице Алексея Толстого в Самаре. Фото предоставлено ВООПИик

Вне интересов рынка

В марте этого года руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов дал большое интервью местному изданию 63.ru, в котором упомянул, что «застройку города определяет рынок». После этого градозащитники утвердились во мнении, что чиновники лоббируют интересы строительных компаний.

Сейчас на месте разрушенных уникальных объектов возводятся однотипные многоэтажки. Среди застройщиков — группа компаний «Новый Дон». На сайте организации говорится, что она существует более 20 лет, а ее клиентами являются порядка 30 тысяч человек.

На территории исторического поселения компания уже возвела жилой комплекс «Феникс», который описывается как «надежная крепость, которая ограждает своих жильцов от городской суеты». Также на территории ЖК работает система видеонаблюдения, в шаговой доступности находятся школы и детские сады. Цена квартиры в однотипной серой многоэтажке варьируется от 5 до 13 млн рублей.

Сам руководитель «Нового Дона» Анатолий Давидюк в 2020 году планировал построить в Октябрьском районе первые в Самаре небоскребы высотой в 80 этажей. В апреле 2021 года его идею одобрила городская администрация, а глава департамента градостроительства Сергей Шанов сравнил ее с проектом «Москва-Сити».

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Но Давидюк не останавливается. Весной стало известно, что самарский девелопер возведет 10-этажки на территории элеватора на Хлебной площади. Сам объект с 1980 года стоит в первозданном виде. Это первый в Советском Союзе элеватор вертикального типа, построенный в стиле брутальной архитектуры. Но статус объекта культурного наследия от Госохраны он так и не получил, в результате чего и перешел в руки ООО «Капитал Девелопмент».

ОФИЦИАЛЬНО

«Новая газета» направила запрос в департамент по имущественным отношениям города Самары. Нас интересовало, как государство защищает исторические постройки, какой статус они имеют в настоящий момент и когда все-таки будет утвержден перечень ценных градоформирующих объектов.

Ответ пришел от областного Управления государственной охраны объектов культурного наследия.

«Приказом департамента управления имуществом от 18.08.2021 № 1937 создана рабочая группа по обследованию многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

По результатам обследования объектов в адрес департамента управления имуществом будет направлена информация об основаниях, препятствующих сносу определенных объектов, а также о требованиях к составу проектной документации на снос домов, признанных аварийными.

Также управлением подготовлен проект нормативно-правового акта о внесении изменений в предмет охраны исторического поселения города Самары в части утверждения перечня ценных градоформирующих объектов. Ориентировочный срок утверждения документа — 2 декабря 2021 года, при условии отсутствия замечаний к проекту в рамках общественных обсуждений и процедуры согласования проекта».

Пока принятие списка ценных исторических зданий затягивается, Самара продолжает терять свое лицо.

Артем Элекин, для «Новой», Самара

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