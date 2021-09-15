 

Мнение: Выборы 2021. Опрос

15.09.2021, 0:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как и обещал, традиционной опрос перед выборами.

View Poll: Выборы 2021

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Вакцинация может облегчить симптомы постковидного синдрома?

07.09 / Большую часть жизни они ведут себя как котята: самые озорные породы кошек

12.10 / Терапевт назвал полезные продукты для борьбы с коронавирусом

13.08 / Мнение: Зеленский и Лукашенко

15.12 / Наталья Поклонская предложила назначить Николая II пожизненным сенатором

27.10 / Вынос мозга: почему коронавирус вызывает когнитивные нарушения?

01.02 / Слепаков посоветовал оскорбившему Ланового Невзорову обратиться к «некрофилии»

01.05 / Румыния опубликовала компрометирующее видео о высылке россиянина за шпионаж

01.06 / Память, обучение и принятие решений, изученные с помощью червей

02.01 / Умер известный сценарист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика