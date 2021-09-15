Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

За минувший понедельник в Московской области зафиксировали 796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такими данными поделились представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

Список округов Подмосковья с самой напряжённой эпидемиологической ситуацией возглавил Одинцовский округ, где заболел 71 человек. Второе место занял Раменский округ с 62 заражённых, а на третьей позицией оказались Клин и Мытищи с 42 инфицированными в каждом. В число антилидеров по ковиду также вошли Люберцы, Воскресенск, Домодедово, Балашиха, Королёв и Красногорск, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.