 

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мощных ливнях

15.09.2021, 0:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ближайшие дни в Москве и Московской области пройдут обильные ливни. Соответствующим прогнозом поделился главный специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что на следующей неделе температура воздуха в столичном регионе продолжит падать: к пятнице он будет прогреваться лишь до 13 градусов Цельсия в дневное время суток, а ночью – и вовсе лишь до пяти градусов. При этом в ближайшие выходные в Москве и Подмосковья начнутся мощные и затяжные ливни. Специалист ожидает, что всего за трое суток местами может выпасть до 3/4 сентябрьской нормы осадков, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / Италия стала победителем “Евровидения-2021”

25.12 / Анастасия Решетова объяснила, почему родители часто разводятся в первый год жизни ребенка

28.12 / Майя Донцова: Участников «ДОМа-2» не у вокзала подобрали

10.08 / Коронавирус в России: выявлено более 892 тысяч зараженных

15.08 / Мнение: Письмо: “Привет, мой новый друг”

08.05 / Отпуск летом смогут брать только работники с детьми

03.11 / Все, что вы хотели узнать о кабеле ВВГ вам расскажет Electrotorg.ru

02.09 / Скандалы: Никита Белых не сходит с этапа

18.09 / Подземная цивилизация рептоидов

25.06 / Мнение: О плохих новостях для работающих не на государство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика