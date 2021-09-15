 

Шойгу прибыл в Таджикистан

15.09.2021, 0:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где состоится заседание советов министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей безопасности государств – участниц ОДКБ, сообщило военное ведомство.

Участники заседания собираются рассмотреть «вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества». В нем примут участие военные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана, передает ТАСС.

Напомним, кроме того, 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, где акцент в обсуждении будет сделан на Афганистане.



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