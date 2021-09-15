Шойгу прибыл в Таджикистан

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где состоится заседание советов министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей безопасности государств – участниц ОДКБ, сообщило военное ведомство.

Участники заседания собираются рассмотреть «вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества». В нем примут участие военные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана, передает ТАСС.

Напомним, кроме того, 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, где акцент в обсуждении будет сделан на Афганистане.