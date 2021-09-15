Авиаудар нанесен по автомобилям на границе Ирака и Сирии

Два автомобиля подверглись атаке с воздуха в иракской провинции Анбар на границе с Сирией, сообщают СМИ.

В машинах могли находиться представители иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», передает ТАСС со ссылкой на канал «Ас-Сумария».

Официальный представитель операции американских войск в Ираке и Сирии «Внутренняя решимость» Уэйн Маротто заверил, что США «не совершали авиаудар», передает РИА «Новости».

Удар нанесен в районе перехода Эль-Каим (Ирак) – Абу-Кемаль (Сирия).

Напомним, «Силы народной мобилизации» («Аль-Хашд аш-Шааби») – проиранские формирования иракских шиитов – уже подвергались ударам со стороны американской авиации. В 2019 году члены «Аль-Хашд аш-Шааби» ворвались в посольство США. Позднее члены ополчения погибли в результате операции США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.