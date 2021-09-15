Сократила размер порций, но не отказалась от лакомств: девушке удалось похудеть на 76 кг за 3 года

Многие мечтают о похудении, на далеко не все готовы ограничивать себя в лакомствах или принимать другие, более радикальные меры. Девушка смогла сбросить 76 кг, не отказываясь от любимых сладостей. Ей понадобилось 3 года, но результат был достигнут. Вот история одного похудения.

Невероятная трансформация

22-летняя Миа Данн весила 144 кг, но ей удалось сбросить половину веса всего за три года. О своем опыте она подробно рассказывает в серии клипов в TikTok, и люди не могут поверить, что она так хорошо выглядит.

В самом первом видео Миа делится подборкой клипов, показывающих ее очень полной, после чего демонстрирует фото себя похудевшей. И разница невероятная.

Особенности диеты

Хотя основную часть повседневного рациона Мии составляют различные фрукты и овощи, она не боится баловаться своими любимыми лакомствами. Это означает, что она заказывает пиццу и пасту, когда захочет, перекусывает печеньем и сладостями между приемами пищи. Но при этом остается в форме.

Миа доказывает, что быть здоровой – это не значит есть скучную диетическую пищу, как она наглядно демонстрирует в своей серии видео «Что я ем за день». Люди шокированы, узнав, как выглядит ее дневной рацион.

В большинстве случаев девушка завтракает около 11 утра или в полдень. Еда часто состоит из вареных яиц с тостами или даже с хрустящим беконом и яичным рулетом, которые Миа запивает чаем с шоколадом или с пирожным.

Обед может состоять из продуктов разной калорийности: от огромной булочки с курицей и салатом до суши из креветок или пасты. Иногда на фото появляются чипсы вместе со сладким печеньем.

Реакция Сети

Пользователи в восторге от диеты Мии. «Все, что вы едите, выглядит так вкусно», – заметил один человек.

Другой добавил: «Мне нравится, что это сбалансированная еда».

Отвечая на вопрос, как ей удалось похудеть, Миа сказала, что значительно сократила размеры порций, но не стала экономить на вкусной еде.

Многие люди говорили, что ее история “вдохновляет”, и отчаянно пытались узнать больше о том, что является основой ее рациона.

Девушка отметила, что главное – поддерживать баланс. Также она отметила, что сосредоточилась на физических упражнениях, и поэтому похудела.