Белые джинсы – хит начала осени: как их вписать в образ дамам любого возраста

В мире денима белые джинсы как будто живут своей отдельной жизнью. Далеко не все решаются включать их в свой гардероб даже летом, но в то же время у них есть поклонники, которые носят их круглый год.

В сентябре 2021 года белые джинсы – настоящий хит, и, как утверждают стилисты, вписать их в свои образы могут женщины любого возраста.

Широкие модели в двухцветных образах

Прямые широкие джинсы с завышенной талией очень удобны. Они великолепно вписываются в минималистичный образ вместе со свитером в морскую полоску и белыми туфлями с темным мыском.

С романтической блузкой и кроссовками

Прямые белые джинсы с высокой посадкой великолепно сочетаются с кроссовками и романтической блузкой с длинными рукавами и большим круглым воротником. В таком женственном и очаровательном образе вполне можно совершать велосипедные прогулки.

Широкие джинсы с мужским кроем

Белые джинсы оверсайз с мужским кроем отличаются высокой посадкой и длинными штанинами. Они великолепно смотрятся с кроп-топом, черным ремнем и растегнутой белой мужской рубашкой большого размера. Отличное дополнение к ним – пара черных сандалий, подходящих к ремню.

Бойфренды с пуловером

Белые укороченнын джинсы бойфренды превосходно комбинируются с черным кашемировым пуловером с круглым вырезом и бежевыми балетками на плоской подошве с темными носами. Очень модный и стильный образ идеально подходит для активных зрелых женщин.

Мужской образ с босоножками

Даже в очень простой одежде можно выглядеть женственно, если надеть вместе с ней подходящую обувь. Пример тому наряд, состоящий из белых широких джинсов, рубашки в мужском стиле и белых босоножек с ремешками на каблуках.

С укороченным топом с длинным рукавом

Еще одна потрясающая идея, как стильно выглядеть в белых джинсах. На этот раз модель с прямыми штанинами и высокой посадкой комбинируется с белым укороченным топом с длинными рукавами. Этот наряд позволяет продемонстрировать летний загар, пока он еще не смылся.

Для женщин с пышными формами

Дамы с формами вполне могут позволить себе носить белые джинсы. Например, можно выбрать модель до щиколоток с необработанным нижним краем штанин и надеть светлую рубашку, часть которой эффетно заправить в джинсы.

С платьем-рубашкой

С белыми прямыми джинсами с высокой посадкой и платьем-рубашкой с геометрическим принтом можно создать чудесный образ в стиле 70-х годов. Платье-рубашка в данном комплекте выглядит как блуза. Гармонично завершают образ кеды Converse, которые никогда не выходят из моды.