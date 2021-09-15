 

“Динамо” стартовало с ничьи в Лиге чемпионов в матче против “Бенфики”

15.09.2021, 0:10, Новости дня
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В Киеве на НСК “Олимпийский” поединок закончился со счетом 0:0.

На 93-й минуте матча гол в ворота “Бенфики” забил Николай Шапаренко, но после просмотра системы видеоповторов VAR судья поединка Энтони Тейлор из Англии мяч не засчитал из-за офсайда.

В стартовом составе “Бенфики” против “Динамо” на поле вышел форвард сборной Украины Роман Яремчук. На 55-й минуте нападающий португальского клуба имел шанс отличится в воротах своего бывшего клуба, но “Динамо” от гола спас вратарь Денис Бойко.

В другом матче квартета Е испанская “Барселона” со счетом 0:3 на “Камп Ноу” проиграла чемпиону Германии “Баварии”, отмечается на сайте УЕФА. В составе немцев голы забивали Томас Мюллер (34-я минута) и дважды Роберт Левандовский (56-я и 85-я).

В матче второго тура группы Е Лиги чемпионов “Динамо” 29 сентября сыграет в Мюнхене против “Баварии”. В истории турнира команды провели между собой восемь матчей: пять раз побеждала “Бавария”, дважды – “Динамо”, один поединок закончился вничью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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