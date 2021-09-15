Улетная погода

После выборов обещанные нам журавли в небе обычно строятся клином и скрываются за облаками.

Хотелось бы спросить, как вы отметили праздник в минувшее воскресенье. Если немного выпили, закусили, а потом долго и задумчиво смотрели в небо, то это правильно. Ведь 12 сентября жители Земли и в первую очередь экологи, орнитологи и баснописцы отмечали Всемирный день журавля.

Ну а если вы его проворонили, то ждите Дня синицы. Синичкин день, правда, не всемирный, он отмечается у нас 12 ноября, и хорошо, что отмечается. Синица — это что-то реальное. То, что иной раз может оказаться у нас в руках после отлета журавлей, обещанных народу перед выборами.

Исполнение предвыборных и всяких других обещаний у нас такая редкость, что оно должно приобретать какие-то торжественные атрибуты — допустим, при сообщении о выполненном обещании, как при исполнении гимна, следует вставать.

Невыполнение обещаний по традиции сопровождается насмешками и даже анекдотами. Самая, пожалуй, примечательная шутка на эту тему родилась в советскую пору: «Вместо обещанного к 1980 году коммунизма в СССР состоялись Олимпийские игры». И сейчас, когда в Москве заговорили о намерениях провести в РФ Олимпиаду 2036 года, а президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань готова принять лучших спортсменов мира и болельщиков со всех континентов,

так и хочется спросить: а это вместо чего?

К 2036 году нам уже много всего наобещали. Стаи журавлей кружат и курлычут над крышей Министерства экономического развития. По прогнозу ни в чем себе и нам не отказывающих финансовых аналитиков, составленному еще три года назад, к 2036 году наша экономика вырастет в 1,7 раза и почти так же уверенно возрастут доходы населения. Спасибо, конечно, но такие предсказания мы слышали не раз. И хорошо еще, если взамен получим Олимпиаду, а не астероид Апофис, эту здоровенную каменную глыбу, которой какие-то инопланетяне пульнули из рогатки в Землю. По расчетам некоторых образованных людей (с которыми, к счастью, не согласны другие образованные люди), Апофис долбанет нашу планету как раз в 2036 году. И если он все же не промахнется и наступит конец света, то это сильно отвлечет россиян от контроля над выполнением правительственных обещаний.

Впрочем, граждане эти обещания обычно и не контролируют. Что вы помните из обещанного, но не выполненного «Единой Россией»? А если кто-то и вспомнит, то ему хоть и с нарушением логики, но вполне доходчиво объяснят, что все дело в несовпадении сроков: обещанного у нас три года ждут, а Думу избирают на пять лет.

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Иногда население по привычке дает депутатам наказы. Их записывают, куда-то складывают, теряют и находят только при генеральной уборке. Но уже не находят тех, кто должен был их исполнять. И тут впору учреждать ФСИН — Федеральную службу исполнения наказов.

А на днях у нас — это попросили вам напомнить — пройдут выборы. И снова курлыканье журавлей заглушает тиньканье синиц. Понятно, нет обещаний обнищания, есть обещания процветания.

Вот обещают справедливое распределение природных богатств. А их разве еще не распределили?

Ну да, после того как наиболее достойные граждане поделили нефть, газ, алюминий и лес, а народ подобрал валежник, осталась еще зола от сгоревших лесов. Почему бы не предложить ее мирному населению для удобрения грядок на садовых участках? При этом можно даже разрешить выбирать из двух зол: от сгоревшей лиственной древесины или хвойной.

Вам хочется честности от тех, кого выбираете? Для ее достижения в их обещаниях иногда достаточно заменить всего лишь одну букву. Допустим, написал кто-то из них: «Наша цель — сбережение народа». Ну, имеется в виду экономика, экология, медицина… То, от чего зависит продолжительность жизни. И тут хватит опечатки, чтобы все поверили: «Наша цель — сбережения народа». Да, у народа после всех повышений цен и инфляции остаются еще кое-какие сбережения, но государство с его экономической политикой, налогами и штрафами готово свести их на нет, что уже случалось. Остающиеся у населения рубли продолжают обесцениваться и настолько утратили свои свойства, что мелочь в карманах при проходе сквозь подкову металлоискателя уже не звенит.

Но не будем сгущать акварель, гуашь и масляные краски. Картина нашей жизни не такая уж безрадостная. И для народа все-таки кое-что делается. Кому — десять тысяч перед выборами, кому — пятнадцать. В Москве мэр Собянин снизил некоторые цены за проезд в общественном транспорте. А в Перми во Всемирный день журавля… Ни за что не догадаетесь, что там придумали! Там людям с фамилией Журавлевы в этот день разрешили бесплатно посетить зоопарк.

Интересно, много ли набралось счастливых посетителей с этой фамилией? И сильно ли им позавидовали Волковы, Лисицыны, Медведчуки и Зайцманы?

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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