 

Мнение: Талибан восстановил могилу Масуда

14.09.2021, 23:50, Разное
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После того как в ходе занятия Панджшера была повреждена https://colonelcassad.livejournal.com/7044578.html могила Масуда-старшего в его мавзолее (разбито стекло на могиле и само надгробие), талибы достаточно оперативно привели ее в прежнее состояние и даже положили венок на могилку. Мол, хоть Масуд-старший и был врагом, но мы его уважаем.

Ход более чем логичный. Устраивать на ровном месте конфликт с афганскими таджиками из-за этой могилы было бы верхом глупости со стороны Талибана. А так вроде как и оправдались за то, что не уберегли могилу в сохранности и даже знак уважения проявили.

Источник: Colonel Cassad



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