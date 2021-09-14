 

Как блогеру-коммунисту помогли богатые родственники

14.09.2021, 23:42, Разное
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Сообщалось, что Николай Бондаренко прекратил вести бизнес в этом году, но так ли это на самом деле. Выяснилось, что ООО “Химинвест”, которое он возглавлял на протяжении 10 лет, перешло в собственность отчима супруги депутата Виталия Мосягина, который давно занимается торговлей химтоваров.

В 2003-м Мосягин зарегистрировал компанию “Агрохим” (г. Невинномысск, Ставропольский край). Будущий депутат появился в жизни Виталия Валерьевича, когда тот собрался вывозить химию в белый свет. Тогда Бондаренко только окончил институт, где и познакомился с Ольгой Шевченко (Мосягиной).

Николай быстро нашел подход к родным своей возлюбленной. Пробные партии химтоваров Мосягина успешно были проданы в Саратове благодаря “Химинвесту”. Спустя некоторое время теща Бондаренко – Валентина Викторовна – зарегистрировала компанию “Фортуна”, занимающуюся грузоперевозками.

В Сети можно увидеть снимок Мосягиной, позирующей на фоне папок с документами. На одной из них заметно название еще одной компании – ООО “Химпроект”. Эта компания (в линейке “Уралхима” Дмитрия Мазепина) обслуживает крупнейшие объекты холдинга минеральных удобрений. Интересно, что “Химпроект” зарегистрирован по тому же адресу, что и “Фортуна” – Низяева, 41. Очевидно, Валентина Викторовна имеет доступ к документам “Уралхима”.

Также в интернете есть информация, что Бондаренко – сын простой продавщицы и таксиста, на самом же деле это не совсем так. Когда Николай окончил вуз, он получил должность юриста в ООО “Поле чудес”, некогда принадлежащем его матери Галине Анатольевне.

Еще одним учредителем “Поле чудес” была некая Ольга Зинина. Говорят, она является крестной Бондаренко. Бизнесвумен одно время работала с крупными предпринимателями в Саратове, а также пыталась попасть в Саратовскую гордуму. Галина Анатольевна помогала Зининой руководить конторами.

Кстати, в телефонах мать депутата записывают как “Кормилицу”. Так называется саратовский магазин, которым заведует управляющая компания “Красная”, когда-то принадлежащая Бондаренко. А еще в Сети писали про то, как “Кормилица” продает просроченный и фальсифицированный товар.

Также примечательно, что на страницах родственников Бондаренко
в соцсетях имеется “в друзьях” множество аккаунтов, типа “Соня, спишу кредиты”, “Элина, банкротство недорого”. Неужели у каждого в окружении депутата были долги и просрочки по кредитам? Об этом история умалчивает, но можно предположить, что семейство депутата прогорело, и теперь он собрался в большую политику.



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