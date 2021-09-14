Сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

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14.09.2021, 23:31, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Нью-Йорке начала работу76-я сессия Генассамблеи ООН, председательствует представитель Мальдив Абдулла Шахид, сообщают информационные агентства.

На первых заседаниях, которые пройдут на этой неделе, должны будут утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. С 21 сентября стартует неделя высокого уровня ГА ООН, передает ТАСС.

Шахид в своей речи по случаю открытия сессии заявил, что его основное внимание будет приковано к ликвидации неравенства в вопросе распределении вакцин от коронавируса. Он также сообщил, что в октябре состоится мероприятие высокого уровня по вопросам борьбы с изменением климата.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая 76-ю сессию, заявил, что она проводится «во время большого вызова и разделения, конфликта и изменения климата, усугубления бедности и неравенства», COVID-19 «продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему». Все эти вызовы, по его словам, «усугубляются расколом, угрожающим нашему миру, разделением между богатыми и бедными». Он также указал на неравенство в обеспечении доступа к вакцинам от коронавируса.

«Эти вызовы порождены не природой, а человеком. Экономическими системами, которые нацелены против бедных и самых уязвимых», – сообщил генсек, добавив, что «войнам против друг друга необходимо положить конец» и «сосредоточиться на борьбе с общим врагом человечества – пандемией».

Напомним, сообщалось, что глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Выступление Байдена стоит вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару. 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. 25 сентября должен выступить глава МИД РФ Сергей Лавров.



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