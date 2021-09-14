Рот Блиновской – Личное мнение

Хочу разобрать под микроскопом рот инстамарафонщицы, поскольку часто наблюдаю такой на лицах женщин с ограниченными финансовыми возможностями, но при этом стремящихся быть сексапильными.



Фото: Соцсети

Поддутые филлерами губы при мелких зубах создают ощущение чёрной дыры во рту. Выглядит очень дёшево.

Делать полную реставрацию рта — и долго, и дорого. Делать зубы можно только, я считаю, в США. Их эстетическая стоматология опережает остальной мир лет, как минимум, на 50.

Вкачать в губы филлеры — и быстро, и недорого. Только вот результат не всегда выглядит хорошо.



Фото: Соцсети

Раздутая верхняя губа полностью скрывает и без того мелкие зубы. Такой рот подсознание считывает как беззубый.



Фото: Соцсети

Я уверена: у Блиновской не было бы ни единого шанса стать успешной в той же Америке. У неё рот — бедной женщины.



Фото: Соцсети

Наши кошёлки, покупающие в кредит шубу из замученных норок и по полгода откладывающие на филлеры в губы, в таких тонкостях не разбираются и сами ходят с чёрными дырами во рту.

Хорошо, если зубы при этом хотя бы не гнилые, а только мелкие и серовато-жёлтые, как у Блиновской.

Эй, Блиновская, где ты там дрожишь? Ходи сюда — наглядно показывать буду. Специально для тебя. На собственном, твою мать, примере. Без помады и фильтров.

Слева — мой рот. Справа — твой.



Фото: Соцсети

Слева — рот женщины, которой заглядывают в рот в любом обществе. Справа — в приличном обществе в кейтеринг не возьмут. Я серьёзно.

Поняла? Исправляйся.

А вообще: всем бы мои мозги. И у Блиновской был бы рот нормальный, и её марафоны бы пустовали.

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